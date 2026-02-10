Вірменія і США посилюють співпрацю в ядерній галузі — підписали контракт на $9 мільярдів

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і премʼєр-міністр Вірменії Нікола Пашинян 9 лютого підписали угоду про посилення співпраці у сфері ядерної енергетики. Документ уклали під час дводенного візиту Венса до Єревану.

Про це пише Reuters.

Угода передбачає первинний експорт зі США на $5 мільярдів, а також на $4 мільярди за довгостроковими контрактами на поставки палива і технічне ослуговування.

Вірменія залежить від поставок енергії з Росії та Ірану. Зараз країна розглядає пропозиції американських, російських, китайських, французьких і південнокорейських компаній щодо будівництва нової атомної електростанції на заміну єдиної у Вірменії АЕС «Мецамор», побудованої за часів СРСР.

Проєкт «Росатому» є одним з головних, проте нова угода відкриває шлях для американського проєкту.