Військові-іноземці отримуватимуть посвідки на тимчасове проживання — Зеленський підписав законопроєкт

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який гарантує отримання посвідки на тимчасове проживання іноземцям та особам без громадянства, що служать у Силах оборони України.

Про це відомо з сайту Верховної Ради.

Документ гарантує посвідку впродовж усього терміну служби та ще трьох місяців після закінчення контракту.

Наразі українське законодаство гарантує тимчасове проживання в Україні таким військовим на час служби та ще трьох місяців після завершення. Фактично, в такому разі військово-обліковий документ прирівнюють до посвідки на тимчасове проживання.

Проте військові без громадянства України стикаються з випадками, що коли треба довести законність перебування в Україні або отримати соціальні чи адміністративні послуги, їм потрібна посвідка на тимчасове проживання. Новий закон має спростити ці процедури

Закон набирає чинності через місяць після публікації. Після цього в піврічний термін військові без громадянства України зобовʼязані подати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання.