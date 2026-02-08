Росія вночі атакувала Україну ударними дронами. Що відомо про наслідки

У ніч проти неділі, 8 лютого, армія РФ атакувала Україну 101 ударним БпЛА, ППО знищила 69 цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Там зазначили, що влучання 32 ударних БпЛА зафіксовано в 13 місцях, в одному місці впали уламки.

ДСНС України повідомляє, що в Одесі, виникла пожежа на промисловому підприємстві, постраждалих немає. Рятувальники вже загасили займання.

Херсон Росія обстріляла з РСЗВ, унаслідок чого постраждали 6 цивільних мешканців. У місті масштабні пожежі та руйнування. За різними адресами загорілися приватні житлові будинки, нежитлова та складська будівлі, гараж, а також багатоквартирний будинок. Вдалося врятувати двох жінок: одну деблокували з-під завалів приватного будинку, іншу — з пошкодженої квартири.

Крім тоого, за даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, росіяни зранку атакували Львівщину БпЛА, ціллю атаки був об’єкт критичної інфраструктури. Повітряні сили знешкодили безпілотник.

ДСНС повідомила, що росіяни також завдали авіаудару по Краматорську на Донеччині — є загибла і двоє поранених.

На світанку ворог завдав удару по житловому кварталу міста. Внаслідок атаки зайнялися квартири на 3-му поверсі дев’ятиповерхівки та автівки у дворі.

Рятувальники ліквідували пожежі на площі 250 кв. м та допомагали мешканцям вибратися з пастки, відкриваючи деформовані вибухом вхідні двері.

Також рятувальники намагалися загасити пожежу в житловому будинку в Дружківці, однак через загрозу повторного обстрілу змушені були призупинити роботи.

На Полтавщині вночі росіяни завдали удару по промисловому обʼєкту

Як повідомляють у ДСНС, після ворожого обстрілу рятувальники ліквідували пожежі на кількох локаціях підприємства.

Травмованих і загиблих немає. До ліквідації наслідків залучили близько 200 рятувальників і 60 одиниць техніки ДСНС.

За даними Дніпропетровської ОВА, на Дніпропетровщині після опівночі РФ атакувала Дніпровський район. Постраждав хлопчик 10 років, він у лікарні в стані середньої тяжкості. Понівечено три приватних будинки.

По Нікопольщині росіяни били з важкої артилерії. Удари прийшлися по райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах.