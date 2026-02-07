В Україні триває фінал Нацвідбору на «Євробачення-2026»: де дивитися

В Україні розпочався фінал Національного відбору на «Євробачення-2026». Шоу стартувало в п’ятницю, 7 лютого, о 18:00.
Про це повідомляє «Суспільне Євробачення».
Фінал транслюють на ютуб-каналі «Євробачення Україна», телеканалі «Суспільне Культура», на сайтах «Суспільне Культура» та «Євробачення в Україні», а також на «Радіо Промінь». Окремо доступна англомовна трансляція на YouTube з коментарями Юрія Мазура та Наталії Сліпенко.
У фіналі виступають десять учасників. Порядок їхніх виходів на сцену визначили жеребкуванням:
- Valeria Force — № 1
- MOLODI — № 2
- Monokate — № 3
- The Elliens — № 4
- LAUD — № 5
- Leléka — № 6
- Mr.Vel — № 7
- Khayat — № 8
- Jerry Heil — № 9
- «ЩукаРиба» — №10
Переможця Нацвідбору та представника України на «Євробаченні-2026» визначать за результатами голосування журі та глядачів — по 50%.
Глядачі можуть голосувати в застосунку «Дія» в розділі «Опитування» — участь доступна з 14 років. Також можна проголосувати через смс-повідомлення: потрібно надіслати повідомлення на номер 7576 з кодом учасника від 1 до 10. З одного номера зарахують лише один голос за одного фіналіста.