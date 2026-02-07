Дрони СБУ атакували завод у РФ, де виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101

Українські військові вночі 7 лютого атакували дослідний завод в селищі Редкіно Тверської області РФ. Там росіяни виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101, якими бʼють по Україні.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у Службі безпеки України.

Крім того, на атакованому підприємстві також виготовляють паливні добавки для дизельного пального й авіаційного керосину.

Цей дослідний завод перебуває під санкціями США, Великої Британії та низки інших країн. Сьогодні вночі по ньому вдарили дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ. Після цього там зайнялася масштабна пожежа, над об’єктом зафіксували стовп чорного диму.

Підприємство вже було під атакою щонайменше двічі. Востаннє — улітку 2024 року.