Рубіо заявив, що США вестимуть переговори про новий договір щодо скорочення ядерних озброєнь «з позиції сили»

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо заявив, що Штати вестимуть переговори про новий договір щодо скорочення ядерних озброєнь «з позиції сили».
Про це Рубіо написав у X. За його словами, США встановлять «найвищі стандарти» для всіх потенційних ядерних партнерів і не погодяться на умови, які шкодять країні. Він також заявив, що Вашингтон не закриватиме очі на порушення домовленостей «заради угоди».
Рубіо наголосив, що дія договору СНО-III завершилася 5 лютого і він «більше не виконує своєї функції». Водночас США, за його словами, і надалі прагнуть зменшити глобальні ядерні загрози.
- СНО-III підписали у 2011 році, а потім продовжили ще на десять років. Після завершення його дії між США та Росією вперше з 1972 року не залишилося жодної чинної угоди про обмеження ядерних озброєнь.
- Президент США Дональд Трамп раніше казав, що СНО-III уклали на невигідних для США умовах і його потрібно замінити новою угодою. Також Вашингтон наполягає, щоб до майбутнього договору приєднався Китай, який швидко нарощує ядерний арсенал. За оцінками Пентагону, до 2030 року Китай може мати до тисячі ядерних боєголовок.