Скільки військових РФ зараз в Україні, яка ефективність дронів та як проходить мобілізація. Головне із заяви головкома Сирського

За останні пів року кількість російських військових в Україні залишається приблизно на одному рівні: 711—712 тисяч разом з оперативним резервом.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

За його словами, росіяни повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська.

«Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1 000—1 100 військовослужбовців», — повідомив генерал.

Він уточнив, що в місті Куп’янськ Харківської області залишаються до 40–50 російських диверсантів, пише hromadske. Сили оборони там шукають і знешкоджують диверсійні групи, а російські війська постійно зазнають втрат.

Сирський також розповів, що у 2025 році українські військові провели три контрнаступальні операції. Дві з них — у Бєлгородській та Курській областях РФ, третя відбулася на Добропільському напрямку. За його словами, операції зірвали плани РФ захопити Донецьку область, пише «Суспільне».

Він також зазначив, що безпілотники зараз забезпечують близько 60% усіх ударів по росіянах на фронті, решту 40% — артилерія, передає hromadske. Головком наголосв, що нині нарощують і вдосконалюють Сили безпілотних систем. З літа 2025 року (з моменту створення СБС) частка їхньої ефективності в атаках та знищенні противника зросла з 4% до 33%.

За його словами, розвиток дронів зумовлює те, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглибину. Так, активна лінія фронту становить близько 1 200 кілометрів, а так звана кілзона, що розширюється вглиб, сягає вже 15–20 кілометрів.

Головком прокоментував також процес мобілізації в Україні. За його словами, ТЦК забезпечують близько 90% мобілізації особового складу, лише орієнтовно 10% людей у війську рекрутуються.