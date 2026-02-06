В Італії поліції дозволять затримувати людей перед протестами через сутички в Турині

Уряд Італії ухвалив указ, який дозволить поліції тимчасово затримувати людей, яких підозрюють у можливих заворушеннях, ще до початку вуличних акцій.
Про це повідомляє Reuters.
За новим указом поліція зможе утримувати підозрюваних до 12 годин, щоб не допустити їх до участі в протестах. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що нові правила мають запобігти масовим заворушенням і злочинам.
Документ також передбачає інші зміни: жорсткіші заходи проти кишенькових крадіїв і молодіжних банд, заборону продажу ножів неповнолітнім і ширші гарантії самооборони для поліцейських і цивільних, які реагують на напади.
Лідер опозиційної партії «Зелені та лівий альянс» Анджело Бонеллі заявив, що превентивні затримання можуть порушувати конституційне право на протест і що ефективніше було б збільшити фінансування поліції.
Указ ухвалили після сутичок у Турині 31 січня, де під час протесту постраждали понад 100 правоохоронців і затримали майже 30 демонстрантів. Там проходили акції на підтримку раніше виселеного лівого соціального центру Askatasuna.
Близько 15 тисяч людей вийшли на марш центром міста. За даними поліції, частина протестувальників кидала в правоохоронців пляшки, петарди та каміння. На одному з відео зафіксували напад на офіцера з палицями й молотком.
Уряд ухвалив указ напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор Мілан — Кортіна, які пройдуть 6—22 лютого. Влада очікує можливих протестів і готується посилити заходи безпеки.
- Центри на кшталт Askatasuna — це автономні соціальні центри, де проводять концерти, лекції, культурні та політичні заходи. Там збираються групи активістів, які борються за рівність і права людей, часто це анархісти та антикапіталісти.