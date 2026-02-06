Генштаб: росіяни втратили за добу більш як 700 військових і два засоби ППО

Росія втратила на війні проти України за добу 720 військових та десятки одиниць техніки.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Також армія РФ втратила шість танків, 11 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, 826 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 162 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і одну одиницю спеціальної техніки.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих. Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 000 тисяч українських військових.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2025 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець листопада 2025 року BBC і російське медіа «Медіазона» зібрали імена 152 142 загиблих російських військових. З них 67% — із сільської місцевості та міст з населенням до 100 тисяч людей. До того ж в таких населених пунктах проживає менше ніж половина населення Росії.