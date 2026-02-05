У пакистанській провінції Белуджистан загинули 216 сепаратистів під час операції армії

Пакистанська армія оголосила про завершення тижневої операції проти сепаратистів у провінції Белуджистан. За даними військових, під час боїв загинули 216 сепаратистів.

Про це пише Reuters.

Операцію почали після масштабної серії нападів угруповання «Армія визволення Белуджистану» (BLA). Наприкінці січня бойовики одночасно атакували школи, банки, ринки та об’єкти сил безпеки, фактично паралізувавши частину регіону.

За офіційною інформацією, у цих атаках загинули 22 військових та 36 мирних жителів. Свідки повідомляли, що повстанці на кілька днів захоплювали адміністративні будівлі та поліцейські дільниці, зокрема місто Нушкі, де для відновлення контролю військові застосовували гелікоптери та безпілотники.

Белуджистан — найбільша й одна з найбідніших провінцій Пакистану, яка межує з Іраном і Афганістаном. Регіон багатий на корисні копалини й важливий для міжнародних інфраструктурних проєктів, зокрема китайських інвестицій у порт Гвадар.

З кінця 1940-х років e регіоні відбувається збройне протистояння між белуджами, що прагнуть незалежності від Пакистану та Ірану (етнічна територія цього народу розділена кордонами двох країн) і центральною владою цих держав.

Пакистан неодноразово звинувачував Індію в підтримці BLA. Так, у 2010 році премʼєр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані офіційно заявив, що має на руках досьє, в якому йдеться про участь Індії в белуджистанському конфлікті, проте індійська влада спростувала цю заяву.