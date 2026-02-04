Росіяни вдарили по ринку у Дружківці та автівці медиків на Херсонщині — є загиблі й постраждалі

Серед дня 4 лютого російські війська атакували Дружківку на Донеччині та Херсон і область.

У Дружківці росіяни касетними снарядами поцілили прямо по ринку, повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Станом на 14:50 відомо про сімох загиблих та 15 постраждалих — це люди від 50 до 72 років.

Окрім того, росіяни скинули на місто дві авіабомби. Пошкоджено промзону, три багатоповерхівки та три приватні будинки.

Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Також від ранку цього дня росіяни атакували Херсон — унаслідок артилерійського обстрілу там 38-річний чоловік, повідомили в прокуратурі. Пізніше РФ вдарила дроном по автівці медичної служби у селі Олександрівка — загинула медсестра, водій постраждав.