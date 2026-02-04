Опитування: Зеленському довіряють 61% українців, не довіряють — 33%

Більшість українців (61%) довіряють президенту Володимиру Зеленському, водночас 33% не довіряють.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якщо порівняти показники довіри з попередніми тижнями, вони майже не змінилися. Водночас лише чверть опитаних заявили, що повністю довіряють президенту, решта швидше підтримують його з міркувань єдності під час війни.

Соціологи також перевірили, наскільки щирими є відповіді. За альтернативним методом опитування рівень довіри до Зеленського виявився нижчим — 53%. У КМІС пояснюють це тим, що частина людей критикує президента, але каже про довіру через війну.

Щодо перспектив нинішньої влади після війни, думки українців розділилися. Майже половина опитаних вважає, що серед чинної влади є фахівці, які можуть залишитися на посадах і після завершення війни. Водночас 42% переконані, що нинішню владу потрібно повністю змінювати.

Оцінюючи стан демократії, 36% українців вважають, що її зараз рівно стільки, скільки потрібно під час війни. Ще 16% кажуть, що демократії навіть забагато. Водночас 35% респондентів переконані, що демократії замало — найчастіше через обмеження свободи слова, корупцію та дії ТЦК.

КМІС підсумував, що Зеленський зберігає довіру, а головним запитом суспільства залишається завершення війни. Водночас критика влади накопичується, і після війни українці очікують появи нових лідерів.