Росія атакувала Україну 412 дронами і не тільки. Скільки збила ППО

У ніч на 3 лютого Росія здійснила масований удар по Україні 412 дронами та великою кількістю ракет. Протиповітряна оборона України збила або подавила 450 цілей, серед них 38 ракет і 412 безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила чотири ракети «Циркон» і «Онікс» з тимчасово окупованого Криму, 32 балістичні ракети «Іскандер-М» та С-300 з Брянської області та Криму, сім крилатих ракет Х-22 та Х-32 з Брянської області.

Також росіяни випустили 28 крилатих ракет Х-101 та «Іскандер-К» з Каспійського моря і Курської області, а також 450 ударних БпЛА різних типів, близько 300 з них — «шахеди».

Основні удари були по Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині та Одещині. Влучання зафіксували на 27 локаціях, уламки збитих БпЛА падали на 17, інформація щодо шести ракет уточнюється.

Зокрема, у Києві від російської атаки постраждало 5 людей, руйнування зафіксували у Дніпровському, Деснянському, Дарницькому, Печерському та Шевченківському районах.

Після нічної атаки без тепла залишилися Дарницький і Дніпровський райони. Загалом у місті 1 170 багатоповерхівок без опалення.