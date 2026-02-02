Світовий банк виділить $40 млн на відновлення енергосистеми України

Світовий банк спрямує $40 мільйонів на відновлення енергетичної системи України після регулярних атак Росії.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після розмови з керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.
Гроші спрямують із Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), уточнили у Світовому банку. Вони підуть на закупівлю критично важливого обладнання для «Укренерго».
Це має допомогти зміцнити стабільність мережі й збільшити імпорт електроенергії з Європи.
- 29 січня Німеччина також посилила екстрену енергетичну підтримку України цієї зими до €120 мільйонів.