Зеленський запровадив санкції проти 10 людей і 6 компаній, причетних до тіньового флоту РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про синхронізацію із санкціями ЄС проти 10 людей і 6 компаній, причетних до тіньового флоту РФ.

Про це йдеться на сайті президента України.

Санкції запровадили проти іноземних громадян і громадян Росії, які причетні до функціонування російського танкерного флоту, здійснення кібератак проти України, держав Євросоюзу та НАТО, обходу міжнародних обмежень і поширення проросійської пропаганди.

Серед підсанкційних людей — ті, хто через мережу компаній забезпечує транспортування й експорт російської нафти, а також пов’язані з Кремлем пропагандисти. Окремо в рішенні РНБО згадані члени терористичної групи ГРУ, які здійснювали кібератаки на урядові установи в Україні та інших країнах.

Обмеження також запровадили проти компаній із Росії, Об’єднаних Арабських Еміратів і В’єтнаму. Вони є частиною російського тіньового танкерного флоту та володіють або управляють суднами, які перевозять російську нафту, зокрема на експорт, в обхід міжнародних санкцій.

Крім того, під санкції потрапив російський 142 окремий батальйон радіоелектронної боротьби. За даними української сторони, цей підрозділ причетний до порушення GPS-сигналів у країнах Балтії. Такі дії призводили до серйозних перешкод для навігації та створювали загрозу під час посадки цивільних літаків.