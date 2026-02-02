Росіяни атакували Україну 171 дроном та ракетою. Скільки збила ППО

У ніч на 2 лютого російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні. Росіяни застосували балістичну ракету «Іскандер-М», а також 171 ударний безпілотник.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Ракета летіла з тимчасово окупованого Криму. Також фіксували запуски з території Росії та тимчасово окупованих районів Донеччини.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 157 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксували влучання балістичної ракети та 12 ударних дронів на восьми локаціях.

Зокрема, у Херсоні близько опівночі армія РФ обстріляла Дніпровський район міста, 79-річна жінка та 75-річний чоловік отримали мінно-вибухові травми, розповіли в ОВА.

На Черкащині внаслідок масованої атаки російських дронів постраждали четверо людей в області та місті. Виникло кілька пожеж, повідомив начальник МВА Ігор Табурець.

На Миколаївщині росіяни 16 разів атакували FPV-дронами та двічі ударними дронами типу «Молнія» область. Унаслідок атаки пошкоджено будинок, постраждалих немає, заявив керівник ОДА Віталій Кім.