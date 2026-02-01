На Дніпропетровщині 12 людей загинули через російський удар поруч з автобусом (Оновлено)

У Павлоградському районі Дніпропетровщини 12 людей загинули внаслідок російського удару дроном поруч з автобусом.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Ще семеро людей травмовані, їх доправили до лікарні. Виникла пожежа, яку пожежники ДСНС ліквідували.

Попередньо, росіяни атакували вуглевидобувне підприємство на Дніпропетровщині, а також автобус з працівниками шахти, пишуть місцеві медіа.

(Оновлено о 17:38) Робочий автобус віз шахтарів зі зміни на підприємстві шахти ДТЕК, повідомили в компанії. Кількість загиблих на цей момент уже 15 людей.

Також відомо про наслідки російських атак в інших містах. На Харківщині троє людей постраждали через атаку на село Хотімля. Сталася пожежа на площі близько 400 кв.м, повідомили в ДСНС.

На Донеччині росіяни вдарили ФАБом по Словʼянську. Загинула 43-річна жінка, жителька Краматорська. Ще одна місцева мешканка отримала поранення, повідомив начальник Словʼянської МВА Вадим Лях.