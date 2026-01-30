ООН закликала зупинити всі війни світу на час проведення зимових Олімпійських ігор

Організація Обʼєднаних Націй разом з організаторами цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі.

Таку ініціативу підтримала Генеральна асамблея ООН, пише Euronews.

Ідеться про так зване олімпійське перемир’я, яке має тривати загалом 52 дні.

Воно охоплює період проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня, а також передбачає додатковий тиждень до і після кожного із цих заходів.

«З етичних міркувань ми хочемо дати зрозуміти, що священне олімпійське перемир’я має дотримуватися. На практиці це не завжди можливо, але послання доходить до кожного куточка світу», — сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Ідея зупиняти світові конфлікти на час Олімпійських ігор — не нова. Ще в Стародавній Греції ворогуючі держави припиняли битви, щоб атлети та глядачі могли безпечно дістатися Олімпії. У сучасному вигляді ідею відродили на початку 1990-х років, під час воєн у Югославії.

Наприклад, завдяки такому перемирʼю у 1994 році на час Одімпіади в Норвегії вдалося тимчасово зупинити облогу Сараєва. А під час Ігор 2000 року в Сіднеї Північна Корея і КНДР спільно пройшли маршем на церемонії відкриття.