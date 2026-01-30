Людям, які не мали вдома опалення чи води, автоматично перерахують плату за комуналку

Уряд ухвалив рішення про автоматичний перерахунок плати за комунальні послуги за січень українцям, які не отримували їх через російські обстріли або аварії.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Надавачі комунальних послуг мають самостійно перерахувати послуги за весь період їхньої відсутності і відобразити суми в платіжках, які надійдуть у лютому. Самостійно звертатися по це людям не потрібно.

Як уточнив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, за дні, коли в будинку не було тепла і води через російські обстріли чи аварії, плату не нараховуватимуть.

«Це рішення — відповідь на наслідки масованих російських обстрілів у січні, після яких у столиці без тепла і досі залишаються 250 багатоквартирних будинків», — додав Кулеба.