Великі компанії США скоротять щонайменше 52 тисячі працівників через інвестиції в ШІ

Найбільші американські компанії оголосили про масштабні скорочення персоналу. Amazon, UPS, Dow, Nike, Home Depot та інші планують звільнити понад 52 тисячі працівників.

Про це пише Financial Times.

Після початку пандемії у 2020 році багато роботодавців набрали значно більше працівників, ніж їм реально потрібно зараз. Тепер продажі ростуть повільніше, витрати зросли, і керівники намагаються «підрізати» команди до мінімально необхідного рівня.

Окремий фактор — ШІ. У компаніях говорять, що частину завдань тепер можуть виконувати алгоритми: від обробки замовлень і логістики до роботи з клієнтами та внутрішніми процесами. Це дешевше, ніж утримувати великі штати.

Скорочення вже торкнулися конкретних компаній. UPS планує звільнити до 30 000 працівників і навіть пропонує компенсації водіям, бо перевозить менше посилок для Amazon. Сам Amazon за три місяці вдруге скорочує персонал — загалом ще 16 000 людей. Хімічна компанія Dow оголосила про звільнення 4 500 працівників.

Попри це, загальнонаціональної хвилі масових звільнень у США поки немає. Рівень безробіття залишається нижчим, ніж до пандемії. Але ситуація на ринку праці погіршилася для тих, хто вже втратив роботу: нові вакансії з’являються повільно, а пошук роботи займає більше часу.

У грудні економіка США створила лише 50 000 нових робочих місць — це один із найслабших показників за останні роки. Економісти кажуть, що головна проблема не в кількості звільнень, а в тому, що найм майже зупинився.

Через це навіть одиничне скорочення для людини означає довгий і складний пошук нової роботи. Частина посад, які зникають зараз, можуть не повернутися взагалі — їх займуть автоматизовані системи та ШІ, кажуть аналітики FT.