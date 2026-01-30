Естонія заборонить громадянам Росії та Білорусі без постійного проживання купувати нерухомість

Естонія готується повністю заборонити купівлю нерухомості для громадян Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове або постійне проживання в країні.

Про це заявив міністр на урядовій пресконференції, повідомляє ERR.

Він наголосив, що йдеться про реальну загрозу національній безпеці, а наявних обмежень — зокрема поблизу естонсько-російського кордону та на малих островах — вже недостатньо.

За словами міністра, заборона також поширюватиметься на осіб із подвійним громадянством, якщо серед них є російське або білоруське. Водночас громадяни РФ і Білорусі, які легально проживають в Естонії з довгостроковими посвідками, збережуть право купувати, продавати, успадковувати чи отримувати нерухомість у дар — їхній статус був перевірений раніше і підстав для обмежень наразі немає.

В уряді зазначають, що з початку повномасштабної війни Росії проти України близько тисячі громадян РФ придбали нерухомість в Естонії, при цьому їхні зв’язки з країною часто невідомі, оскільки вони не мають естонського ідентифікаційного коду. Саме тому нові заходи мають превентивний характер і водночас розглядаються як частина санкційного тиску:

Очікується, що відповідний законопроєкт буде ухвалений парламентом вже цього літа. Міністр підкреслив, що уряд намагатиметься максимально прискорити його розгляд у межах поточної сесії.