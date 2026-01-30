Українські війська атакували ЗРК «Оса» та інші логістичні об’єкти РФ на окупованих територіях

Українські війська атакували зенітний ракетний комплекс «Оса» та низку логістичних об’єктів російських окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗРК «Оса» виявили та знищили в районі населеного пункту Семенівка. По ньому зафіксували пряме влучання.

Крім того, українські військові атакували ремонтний підрозділ окремої бригади спеціального призначення РФ поблизу Токмака, склади матеріально-технічного забезпечення артилерійського полку неподалік Охримівки, а також об’єкти 76 десантно-штурмової дивізії в районі Кирилівки.

Втрати російських військ ще уточнюють.