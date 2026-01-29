Єврокомісія надасть Україні майже €200 млн допомоги. На що підуть кошти

Європейська комісія 29 січня оголосила про виділення нової допомоги Україні на суму €195 мільйони.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Зокрема, €145 мільйонів спрямують на гуманітарну допомогу Україні, а додаткові €50 мільйонів — для підтримки енергетики в умовах зими та російських атак.
Кошти отримає «Нафтогаз», вони підуть на забезпечення опалення та електропостачання для домогосподарств, критично важливих служб і підприємств.
Ще €8 мільйонів ЄС передасть на розміщення українських біженців у Молдові.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Єврокомісія виділила понад €1,4 мільярда на програми гуманітарної допомоги Україні та Молдові.