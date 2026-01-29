Тенісистка Еліна Світоліна програла «нейтральній» білорусці у півфіналі Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна з рекордом завершила виступи на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Австралії.

Про це 29 січня повідомили на сторінці Australian Open.

У півфіналі чемпіонату, в який українка вийшла вперше у своїй карʼєрі, вона програла білоруській спортсменці Аріні Сабаленко, яка виступає в «нейтральному» статусі та є першою ракеткою світу.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 3:6. Це перший програш українки цього року після десяти перемог поспіль.

Світоліна вже грала проти Сабаленко як першої ракетки світу у півфіналі турніру в Мадриді у 2025 році — тоді вона поступилася білорусці у двох сетах.