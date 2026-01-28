Дружина експрезидента Південної Кореї отримала тюремний строк за корупцію

Дружина колишнього президента Південної Кореї Кім Гон Хі отримала реальний тюремний строк у справі про корупцію. Суд визнав її винною в отриманні дорогих подарунків від релігійної організації.

Про це повідомляє Yonhap.

Центральний окружний суд Сеулу призначив їй один рік і вісім місяців ув’язнення. Суд дійшов висновку, що вона прийняла дорогі подарунки від Церкви об’єднання.

Водночас суд виправдав її в інших справах. Йдеться про підозри в участі у схемі з маніпулювання акціями та про порушення закону про політичні фінанси.

Команда спеціального прокурора Мін Чжун Гі вимагала для Кім Гон Хі 15 років увʼязнення.

Правоохоронці затримали дружину колишнього президента Юн Сок Йоля в серпні 2025 року. Серед обвинувачень — отримання сумки Dior вартістю $2 200. В адміністрації президента підтвердили факт подарунка, але заявили, що сумка належить державі та зберігається як її майно.

Також слідство підозрювало Кім у змові з колишнім керівником компанії Deutsch Motors, дилера BMW у Південній Кореї. За версією слідства, вони разом впливали на ціну акцій компанії та отримували незаконний прибуток.