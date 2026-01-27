Financial Times пише, що США хочуть привʼязати гарантії безпеки до відходу ЗСУ з Донеччини. Білий дім заперечує

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки з боку Штатів залежать від того, чи погодиться Київ на мирну угоду, яка, ймовірно, передбачатиме передачу Донеччини Росії.

Про це написало Financial Times із посиланням на вісім джерел, обізнаних з перемовинами.

Вашингтон також натякнув, що готовий пообіцяти Україні більше озброєнь для посилення її армії в мирний час, якщо Київ погодиться вивести свої війська з Донеччини.

Українські та європейські посадовці назвали позицію США спробою тиску на Київ, аби змусити його піти на болісні територіальні поступки, яких Москва вимагає в будь-якій угоді.

Високопоставлений український чиновник заявив, що стає дедалі незрозумілішим, чи візьмуть США на себе зобовʼязання: «Вони зупиняються щоразу, коли можна підписати гарантії безпеки».

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі ці повідомлення назвала «повною неправдою». За її словами, «єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб обʼєднати обидві сторони для досягнення угоди».

Людина, знайома з позицією США, заявила, що Вашингтон не намагається навʼязати Україні жодних територіальних поступок: «США заявили, що гарантії безпеки залежать від згоди обох сторін на мирну угоду, але зміст мирної угоди залежить від Росії та України».