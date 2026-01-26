Росіяни атакували Харків і Кривий Ріг. Є постраждалі, пошкоджені будинки

Увечері понеділка, 26 січня, російські війська вдарили по Харкову та Кривому Рогу, що на Дніпропетровщині.

Про атаку на Харків повідомляють міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

По місту росіяни били дронами і ракетою. В Індустріальному районі пошкоджені багатоповерхівки, школа і дитячий садок. Наразі є двоє постраждалих.

Також ввечері росіяни влучили у багатоповерхівку у Кривому Розі. Про це повідомляють голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

На місці удару зайнялась пожежа, інформацію про постраждалих уточнюють.