Українські війська атакували російський НПЗ на Кубані та військові об’єкти на окупованих територіях

У ніч на 26 січня українські війська атакували нафтопереробний завод в Краснодарському краї Росії, а також склади, пункти управління та скупчення військ окупантів на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські підрозділи уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу «Словʼянськ Еко» у місті Слов’янськ-на-Кубані. Підприємство може переробляти понад 4 млн тонн нафти на рік і є частиною енергетичного тилу Росії, який забезпечує армію пальним.

За даними Генштабу, ударні безпілотники поцілили по території заводу, у районі цілі зафіксували вибухи. Там пошкоджено елементи установки первинної переробки нафти. Остаточні масштаби збитків уточнюють.

Крім того, українські війська вдарили по складах матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів у тимчасово окупованому Донецьку та в селі Солодководне Запорізької області.

Також удари завдали по пункту управління ворожих безпілотників у районі Великої Новосілки на Донеччині та по скупченнях живої сили противника в районах Юнаківки на Сумщині й Колісниківки на Харківщині. Дані про втрати окупантів уточнюють.

У Міноборони Росії заявили про нібито знищення 40 українських БпЛА за ніч.

За даними відомства, 34 збили над територією Краснодарського краю, чотири — над акваторією Азовського моря, один — над територією Брянської області, ще один — над Калузькою областю.

23 січня українські військові атакували нафтобазу «Пензанафтопродукт» та інші важливі об’єкти росіян. Після удару на нафтобазі в Пензенській області РФ спалахнула пожежа, масштаби збитків уточнюють. Цей обʼєкт забезпечує ресурсами російську армію.