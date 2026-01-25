Премʼєр Вірменії Пашинян створив свій музичний гурт

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про створення власного музичного гурту. У соцмережах він розмістив лого та назву свого бенду — «Варчабенд».

Назва утворена з перших двох складів слова «прем’єр» вірменською мовою і слова «бенд».

Перший концерт колективу запланований на 30 січня в столиці Вірменії Єревані. Місце проведення виступу Пашинян пообіцяв повідомити пізніше.

«Запрошую на танцмайданчик. Ми граємо — ви танцюєте», — написав вірменський премʼєр у фейсбуку 16 січня.

У серпні 2025 року вірменські медіа писали, що Нікол Пашинян і його дружина Анна Акопян почали вивчати музичні інструменти. Згодом прем’єр-міністр неодноразово публікував відео, на яких грає на ударних.