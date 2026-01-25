У Києві на одному з енергообʼєктів загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук

Під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко і премʼєрка Юлія Свириденко.

Під час ліквідації наслідків російського удару по енергетиці 23 січня Олександр зірвався з висоти близько 20 метрів. Від отриманих травм рятувальник загинув.

«Ми втратили людину, яка не просто виконувала свій обов’язок. Він працював між хаосом і нормальним життям містян, аби в будинках було світло і тепло, а у киян — надія, що все буде добре... Наразі за кожним увімкненим у квартирі світильником стоїть праця таких, як Олександр», — додали в ДСНС.