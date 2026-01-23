Японія зупинила найбільшу у світі АЕС лише через кілька годин після її перезапуску. Вона не працювала з часів аварії на Фукусімі

Компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) зупинила реактор № 6 на атомній електростанції «Касівазакі-Каріва» на наступний день після того, як блок запустили вперше за останні 14 років.

Про це пишуть Reuters і Japan Times.

Цей реактор перезапустили ввечері 21 січня. Він не працював з 2011 року, коли в Японії сталась аварія на АЕС «Фукусіма-1» і через це у країні зупинили всі атомні електростанції.

Уже за кілька годин після запуску в реакторі спрацювала сигналізація щодо одного з керувальних стрижнів. Приблизно через 16 годин компанія TEPCO оголосила про «планову тимчасову зупинку» і знову вивела реактор з експлуатації, щоб провести повне розслідування.

«Ми не припускаємо, що розслідування і пов’язані з ним роботи завершаться за один-два дні. На цьому етапі ми взагалі не можемо сказати, скільки часу це займе», — заявив директор станції Такеюкі Інаґакі на пресконференції вночі 22 січня.

За даними компанії, введення керувальних стрижнів почали о 23:56 у четвер, а рано-вранці в п’ятницю реактор офіційно зупинили.

У TEPCO повідомили, що сигнал про неполадку надійшов з панелі керування двигуном, який приводить у рух керувальний стрижень, що вказує на проблему саме в цій панелі. Окрема сигналізація також засвідчила несправність інвертора.

Керувальні стрижні регулюють ядерну реакцію в реакторі: їх висувають, щоб запустити поділ ядер, й опускають, щоб уповільнити чи зупинити реакцію.

Аварія на Фукусімі

У 2011 році на АЕС «Фукусіма-1» сталася аварія через землетрус і цунамі. Через витік радіації евакуювали 150—200 тисяч людей.

У вересні 2019 року Окружний суд Токіо виправдав у справі про аварію 2011 року колишніх керівників компанії Tokyo Electric Power Company (TEPCO), яка є оператором і власником АЕС «Фукусіма-1».

У 2019 році влада Японії попередила, що в резервуарах бракує місця для зберігання матеріалу, тож у них «немає інших варіантів», окрім як випускати розбавлену воду в океан.

Японія витратила 3,45 мільярда єн ($320 мільйонів) на будівництво стіни, щоб підземні води не потрапляли в пошкоджені зони реактора. Це дозволило знизити добовий витік ґрунтових вод з приблизно 500 до 100 тонн. У 2021 році на «Фукусімі» виявили танення «крижаної стіни».

24 серпня 2023 року Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з АЕС «Фукусіма-1» у Тихий океан, щоб звільнити місце на пошкодженій атомній електростанції.