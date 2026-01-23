Bloomberg: США вийшли з ВООЗ, не заплативши борг у $260 млн

США остаточно вийшли зі Всесвітньої організації здоровʼя, але не заплатили свої борги перед ВООЗ.

Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп підписав указ про вихід із ВООЗ у перший день свого другого терміну, звинувативши організацію у неправильному реагуванні на пандемію COVID‑19, відмові від реформ та залежності від «невиправданого політичного впливу». Тепер процес виходу США з організації офіційно завершено.

За повідомленням Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США, усі фінансування ВООЗ припинено, співробітників відкликали зі штаб‑квартири та офісів, також припинили участь США у керівних органах і робочих групах ВООЗ.

Згідно з резолюцією Конгресу 1948 року, для виходу США повинні попередити про це за рік та погасити борги. Проте старший чиновник американського МОЗ заявив журналістам, що закон не вимагає сплати боргу до завершення виходу. Борг США, за даними ВООЗ, на січень 2025 року становив близько $260 млн.

Вихід США позбавив ВООЗ найбільшого донора: у 2022–2023 роках країна внесла майже $1,3 млрд. Без цих коштів під загрозою опинилися програми боротьби з ВІЛ, поліомієлітом та Еболою.