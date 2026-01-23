Президент Тайваню пропонує Україні переговори щодо порушення санкцій. Раніше Зеленський заявив, що Росія отримує компоненти для ракет від компаній острова

Президент Тайваню Лай Цінде 23 січня запропонував Україні переговори, щоб припинити порушення санкцій. Напередодні, у промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент Володимир Зеленський згадав острів як джерело незаконних компонентів для ракет.

Про це пише Reuters.

Виступаючи в Давосі в четвер, Зеленський заявив, що РФ отримує критичні компоненти для своїх ракет не лише з Китаю:

«Це не лише Китай. Надто часто люди прикриваються тим, що Китай допомагає Росії. Так, допомагає, але не лише Китай. Росія отримує компоненти від компаній у Європі, в Сполучених Штатах і Тайвані.

Зараз багато хто вкладається в стабільність навколо Тайваню. Щоб не було війни… Але чи можуть тайванські компанії перестати вкладати електроніку в російську війну? Європа майже нічого не каже, Америка нічого не каже, а Путін робить ракети».

Президент Лай написав в X, що Тайвань давно співпрацює з глобальними партнерами, щоб стійко підтримувати Україну через гуманітарну допомогу та скоординовані санкцій. Він згадав тайванських добровольців, що загинули, воюючи за Україну проти Росії.

«Ми чітко заявляємо: будь-яка допомога агресору чи порушення міжнародних ембарго та правил експортного контролю є неприйнятними. Ми молимося за швидке відновлення миру в Україні».

Пізніше, спілкуючись із журналістами, Лай сказав, що сподівається, що Зеленський передасть Тайваню будь-яку інформацію про порушення санкцій. І додав, що Тайвань готовий посилити контроль за товарами, які потрапляють до Росії через треті країни, і «захистити Україну».