Вночі росіяни запустили по Україні сотню дронів. Кривий Ріг атакували майже добу

У ніч проти 23 січня росіяни запустили по Україні 101 ударний дрон. Українська ППО збила 76. Ще 19 БпЛА влучили у 12 місцях.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Найбільше постраждала Дніпропетровщина.

Комбінована атака на Кривий Ріг тривала майже добу — до пізньої ночі. Росіяни запустили по місту понад 70 безпілотників і балістичну ракету «Іскандер-М» — серйозно пошкодили обʼєкти інфраструктури.

У шахтах застрягли понад 90 шахтарів, рятувальники проводили операцію більше як 10 годин і звільнили їх під ранок. У лікарнях міста сім поранених людей: четверо дорослих у стані середньої тяжкості та троє дітей у задовільному стані.

У Васильківській громаді Синельниківського району вночі постраждали двоє людей: 47-річна жінка і 18-річний хлопець.