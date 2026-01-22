Водолази ДСНС у крижаній воді ліквідували підтоплення столичної ТЕЦ

У Києві водолази ДСНС провели підводну спецоперацію з ліквідації підтоплення теплоелектроцентралі в умовах морозу до -15 °C.

Про це повідомили в ДСНС.

Через російський обстріл одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення — пошкоджена труба ускладнювала ремонт обладнання, від якого залежить тепло та електропостачання тисяч осель.

Не вагаючись, рятувальники розпочали роботи у крижаній воді — спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило продовжити відновлювальні роботи на станції.

Президент України відзначив мужність водолазів державними нагородами: орденом «За мужність» ІІІ ступеня — Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка. Орденом Данила Галицького — Андрія Власенка та медаллю «Захиснику України» — Антона Гайтана.