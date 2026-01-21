Суперечки про Гренландію відволікли увагу Європи від України на форумі в Давосі. Світові медіа про війну 21 січня

Поки на східному краю Європи вирує справжня війна, лідерів континенту відволікає фальшива війна на його західному фланзі. Так оглядач Politico Джеймі Деттмер описує зміну порядку денного на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Цього тижня європейські лідери планували зосередитися на Україні, щоб переконати Трампа на особистій зустрічі підтримати гарантії безпеки США для Києва. Однак тепер вони переконують американського президента відмовитися від своїх амбіцій водоліти найбільшим островом світу, а українське питання відсунули на другий план, зазначає автор статті. За словами українського високопосадовця та іноземного радника, знайомого з позицією Києва, саме ці обставини змусили Володимира Зеленського вагатися щодо участі у форумі.

Через суперечки про Гренландію в Давосі майже не чують того, що намагаються пояснити та попросити українські чиновники, пише Деттмер. Проте всі бояться за майбутнє системи безпеки під проводом США, що захищала Європу після Другої світової війни. Посадовці Трампа теж зосередилися переважно на Гренландії та Газі, йдеться у статті. Через це Зеленський ніяк не може узгодити точний час для двосторонньої зустрічі з президентом США, кажуть українські чиновники. Експерт із зовнішньої політики від Республіканської партії на умовах анонімності розповів виданню, що Зеленський хоче зустрітися з Трампом, але Білий дім поки що зволікає.

Financial Times пише, що в Давосі планували оголосити підписання «плану процвітання» — пакета економічної підтримки повоєнної України на $800 мільярдів. Однак, за словами шести чиновників, європейський опір спробам Трампа придбати Гренландію та запропонованій ним ініціативі «Рада миру» зірвав ці плани. «Ніхто зараз не налаштований влаштовувати грандіозне видовище навколо угоди з Трампом», — пояснив один з них. Утім, «план процвітання» не відкладатимуть на невизначений час і зможуть підписати згодом, зазначають джерела FT.

Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме матеріалу про те, як Україна та Росія змагаються за китайські компоненти для дронів, і ще однієї статті.