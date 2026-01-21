СБУ викрила заступника голови однієї з райадміністрацій Києва на схемі ухилення від мобілізації

У Києві затримали першого заступника голови однієї з районних держадміністрацій, якого підозрюють в організації схеми незаконного зняття чоловіків з військового обліку.

Про це повідомила Служба безпеки України (СБУ).

За даними слідства, посадовець за гроші фіктивно оформлював «клієнтів» до військових частин ЗСУ, а згодом організовував їхнє списання з обліку за вигаданими медичними діагнозами. Вартість такої послуги становила від $15 000 до $20 000 з людини.

1 5







Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Пресслужба СБУ

Для того щоб реалізувати схему, чиновник використовував зв’язки в районному ТЦК та залучив спільника для підробки документів. СБУ задокументувала оборудку і затримала обох фігурантів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фальшиві медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин і телефони з доказами оборудки.

Затриманим повідомили про підозру в організації та пособництві ухиленню від військової служби в умовах воєнного стану. Суд має обрати запобіжний захід, слідство просить про тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.