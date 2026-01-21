У Німеччині затримали українку. Її підозрюють у шпигунстві на користь РФ

У Берліні затримали громадянку Німеччини та України, яку підозрюють у роботі на російську розвідку та зборі інформації, пов’язаної з війною Росії проти України.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини.

За даними слідства, підозрювана Ілона В. щонайменше з листопада 2023 року підтримувала звʼязок з посольством Росії в Берліні, а її контакт працював на російську спецслужбу.

Слідчі вважають, що жінка передавала інформацію про війну Росії проти України, зокрема готувала довідки про учасників політичних заходів високого рівня, цікавилася розташуванням підприємств оборонної промисловості, випробуваннями дронів і запланованими поставками безпілотників Україні. Для цього вона зверталася навіть до колишніх співробітників, повʼязаних з Міністерством оборони Німеччини, з якими була знайома особисто.

За версією прокуратури, Ілона В. також допомагала своєму контакту з російського посольства відвідувати політичні заходи в Берліні під вигаданими іменами, щоб налагоджувати корисні для розвідки звʼязки.

Під час затримання правоохоронці провели обшуки не лише в Берліні, але й у Бранденбурзі, Рейнланд-Пфальці та Мюнхені — у помешканнях ще двох фігурантів справи, які наразі перебувають на волі. Найближчим часом затриману доставлять до слідчого судді, який вирішить питання про запобіжний захід.