Автовиробник Renault випускатиме дрони для України

Французький автовиробник Renault уклав угоду з французькоб оборонною компанією Turgis Gaillard, щоб виробляти дрони для України. Renault має досвід виробництва оборонної продукції — зокрема танків, які використовували під час Першої та Другої світових воєн.

Про це пише Financial Times.

Контракт уклали після того, як у червні 2025 року французький уряд закликав автомобільні та оборонні компанії спільно створювати виробничі лінії для дронів. Ініціатива з’являється на тлі розходження тенденцій у європейських автомобільній та оборонній галузях: замовлення для виробників озброєнь різко зросли, тоді як автомобільна промисловість зазнає труднощів через перехід до електромобілів, а також через конкуренцію з боку Китаю.

Renault повідомила, що дрони вироблятимуть на двох майданчиках компанії, на яких конкретно — наразі не визначили. Проте відмовилася коментувати вартість контракту або кількість дронів, які планується виготовити. Також відмовились уточнити, про які саме типи дронів ідеться — ударні, розвідувальні чи інші.