WP: США хочуть скоротити участь своїх військових у близько 30 центрах НАТО

Адміністрація США розглядає можливість зменшення присутності американських військових у щонайменше 30 ключових командних центрах НАТО.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

За даними видання, США планують відкликати близько 200 своїх військовослужбовців із посад у структурах НАТО, які займаються плануванням та координацією військових і розвідувальних операцій. Про ці наміри Вашингтон уже поінформував кілька європейських столиць.

Скорочення торкнеться, зокрема, Центру розвідувальних даних НАТО у Великій Британії, Командування Сил спеціальних операцій союзників у Брюсселі, а також португальського командування STRIKFORNATO, яке відповідає за частину морських операцій Альянсу. Зміни також можуть зачепити й інші структури НАТО.

Причини такого рішення офіційно не пояснюють. Водночас джерела The Washington Post зазначають, що ці кроки вписуються в загальний курс Адміністрації президента США Дональда Трампа на переорієнтацію ресурсів у Західну півкулю.

Видання підкреслює, що заплановані скорочення є незначними на тлі загальної чисельності американських військ у Європі — близько 80 тисяч. Вони не обов’язково свідчать про масштабний відхід США з континенту, однак можуть додатково загострити занепокоєння європейських партнерів щодо майбутнього НАТО, зокрема на тлі суперечок довкола Гренландії.

Співрозмовники газети наголосили, що обговорення цього питання триває вже кілька місяців і не пов’язане безпосередньо з напруженням у відносинах між США, Данією та іншими союзниками через Гренландію.