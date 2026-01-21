Вночі росіяни запустили по Україні майже сотню дронів і балістику. Найбільше постраждала Дніпропетровщина

У ніч проти 21 січня росіяни запустили по Україні 97 ударних дронів і балістичну ракету «Іскандер-М».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 84 безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Ракета і 13 дронів влучили в 11 місцях, ще в одному — впали уламки.

Найбільше постраждала Дніпропетровщина. Окупанти вдарили дронами по Васильківській і Роздорській селищних громадах Синельниківського району. Через влучання в будинок загинули чоловік та жінка. Балістикою росіяни атакували Кривий Ріг.