«США прагнуть послабити Європу». Президент Франції Макрон у Давосі застеріг від «переходу до світу без правил»

Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 20 січня звинуватив США у спробах послабити Європу. Цьому передували погрози Дональда Трампа ввести мита проти країн, які підтримують Гренландію і Данію.

Його цитують видання RFI і Le Monde.

За словами Макрона, зараз усі країни «рухаються у світ без законів, де порушується міжнародне право», а «імперські амбіції знову спливають на поверхню».

Ідеться не лише про економічні дисбаланси, а про глибшу кризу системи безпеки й довіри, що десятиліттями забезпечувала відносну стабільність міжнародної торгівлі та дипломатії.

«Конкуренція стає дедалі жорсткішою, особливо зі США, які вимагають значніших поступок і відкрито прагнуть послабити Європу через мита і тиск на суверенітет держав. Ми не повинні пасивно приймати закон сильнішого», — сказав Макрон.

Він закликав європейські країни посилити співпрацю для «зміцнення стратегічного та економічного суверенітету».

Водночас президент Франції визнав структурні слабкості самого Євросоюзу. «Європа відстає», — констатував він, порівнюючи рівень конкурентоспроможності ЄС зі США і Китаєм.

Проте, за словами Макрона, Європа володіє «дуже потужними» торговельними інструментами і повинна наважитися їх використовувати, якщо її інтереси не поважають.

Французький лідер наголосив на важливості верховенства права, «а не брутальності», і закликав до спільних рішень і діалогу. Він навів приклад спільної місії країн Європи до Гренландії у відповідь на погрози Дональда Трампа захопити острів.