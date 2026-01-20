«США прагнуть послабити Європу». Президент Франції Макрон у Давосі застеріг від «переходу до світу без правил»

Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі 20 січня звинуватив США у спробах послабити Європу. Цьому передували погрози Дональда Трампа ввести мита проти країн, які підтримують Гренландію і Данію.
Його цитують видання RFI і Le Monde.
За словами Макрона, зараз усі країни «рухаються у світ без законів, де порушується міжнародне право», а «імперські амбіції знову спливають на поверхню».
Ідеться не лише про економічні дисбаланси, а про глибшу кризу системи безпеки й довіри, що десятиліттями забезпечувала відносну стабільність міжнародної торгівлі та дипломатії.
«Конкуренція стає дедалі жорсткішою, особливо зі США, які вимагають значніших поступок і відкрито прагнуть послабити Європу через мита і тиск на суверенітет держав. Ми не повинні пасивно приймати закон сильнішого», — сказав Макрон.
Він закликав європейські країни посилити співпрацю для «зміцнення стратегічного та економічного суверенітету».
Водночас президент Франції визнав структурні слабкості самого Євросоюзу. «Європа відстає», — констатував він, порівнюючи рівень конкурентоспроможності ЄС зі США і Китаєм.
Проте, за словами Макрона, Європа володіє «дуже потужними» торговельними інструментами і повинна наважитися їх використовувати, якщо її інтереси не поважають.
Французький лідер наголосив на важливості верховенства права, «а не брутальності», і закликав до спільних рішень і діалогу. Він навів приклад спільної місії країн Європи до Гренландії у відповідь на погрози Дональда Трампа захопити острів.
- 19 січня у швейцарському Давосі розпочався 56-й Всесвітній економічний форум під гаслом «Дух діалогу». Він триватиме до 23 січня. Організатори заявляли про майже 3 000 учасників із понад 130 країн, включно з делегацією України на найвищому рівні. Президент України Володимир Зеленський не поїхав на форум через критичну ситуацію в українській енергетиці.
- Учасники обговорюватимуть пʼять ключових тем: співпрацю у світі конфліктів, нові джерела економічного зростання, інвестиції в людський капітал, відповідальне впровадження інновацій, зокрема штучного інтелекту, і досягнення добробуту в межах екологічних можливостей планети.