Axios: Трамп зірвав угоду про післявоєнну відбудову України на $800 млрд через Гренландію

Президент США Дональд Трамп відмовився підписати в Давосі масштабну угоду про післявоєнну відбудову України на $800 мільярдів, яку готували до Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських та українських посадовців.

За даними видання, союзники США очікували, що на форумі в Давосі Трамп оголосить про розширення своєї «Ради миру» для Гази та підпише з Україною домовленість про її післявоєнну відбудову. Йшлося про пакет майже на $800 мільярдів.

Утім, ці плани зірвалися на тлі різкого загострення конфлікту навколо Гренландії. Європейські та українські чиновники змушені були змінювати порядок денний напередодні приїзду Трампа, оскільки його погрози тарифами союзникам по НАТО та вимоги передати Гренландію США фактично витіснили українське питання з переговорів у Давосі.

Один з українських посадовців заявив Axios, що заплановане підписання угоди скасували. У Білому домі це заперечили, стверджуючи, що конкретної дати підписання нібито і не існувало, а документ ще потребує доопрацювання. Водночас американські посадовці попередили, що проривних рішень на зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами очікувати не варто.