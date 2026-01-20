У міськраді Дніпра провели обшуки. Що відбувається

Нацполіція провела низку обшуків у кількох областях у справі про розкрадання державних грошей. Один з обшуків відбувся у міській раді Дніпра.

Першим про обшук повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його словами, причина — «на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено».

У поліції кажуть, що розслідують розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів. У межах справи проводять обшуки на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

Обшуки проводять на полігоні твердих побутових відходів, в офісах, за місцями реєстрації та проживання фігурантів справи, а також у транспорті, яким вони користуються. Також один з обшуків відбувається в комунальному підприємстві у приміщенні Дніпровської міської ради — там вилучають документи.