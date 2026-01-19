У Латвії викрили мережу проросійських інформаторів, які передали спецслужбам РФ дані про військову техніку та українців

У Латвії за останні два тижні затримали щонайменше трьох осіб, пов’язаних з угрупованням «Антифашисти Прибалтики», яке створило мережу інформаторів для російських спецслужб.

Про це повідомляє латвійське медіа LSM.

Об’єднання під назвою «Антифашисти Прибалтики» намагалося отримати доступ до підприємств із виробництва дронів у Латвії, вони фіксували переміщення військової техніки, а також збирали інформацію про людей, які підтримують Україну — зокрема роблять пожертви або використовують українську символіку.

Кримінальне провадження щодо цього угруповання Служба держбезпеки Латвії відкрила ще в листопаді 2022 року. Наразі перед латвійським судом постають двоє учасників — Тетяна Андрієц та Олександр Жгун. Водночас Сергій Васильєв, який позиціонує себе як лідер, а також Вікторія Матуле, Роман Самуль і Станіслав Букайнс виїхали до Росії або Білорусі.

Ключовою метою угруповання було залучення якомога більшої кількості людей, нелояльних до латвійської держави. План передбачав використання цих людей для організації заворушень та дій проти представників влади або громадян, які виступають проти Росії.

Серед затриманих — охоронець магазину Ігор Андрєєв, який фотографував людей з українською символікою, передавав їхні персональні дані та номери авто. Під час спроби журналістів поспілкуватися з ним чоловік напав на знімальну групу, зламав камеру та втік, але згодом його затримала поліція. Суд обрав запобіжний захід — арешт.

Ще один із фігурантів, Васильєв, передавав інформацію з телеграм-каналу угруповання Сергію Колесникову, якого пов’язують із російськими спецслужбами. Формально Колесников є колишнім співробітником ФСБ та очолює приватне детективне агентство, однак оприлюднені матеріали вказують на його подальшу співпрацю з російськими силовими структурами.

Також поліція затримала дружину Васильєва — Івету Балоде. Згідно з документами, вона також передавала дані про переміщення військової техніки та регулярно їздила з Латвії до Росії. Тепер фігурантам загрожує довічне ув’язнення або позбавлення волі від 10 до 20 років.