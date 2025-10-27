У Латвії затримали чотирьох людей, яких підозрюють у підготовці диверсій на замовлення РФ

Служба держбезпеки Латвії попросила прокуратуру порушити кримінальну справу проти чотирьох затриманих, яких підозрюють у скоєнні дій, «спрямованих проти критично важливої інфраструктури країни».

Про це йдеться у повідомленні латвійської Служби держбезпеки.

Там стверджують, що злочинна група працювала на російські спецслужби.

Розслідування розпочалося ще у червні 2024 року. Слідство встановило, що зловмисники брали участь у плануванні та здійсненні диверсій і підпалів на території Латвії.

Трьох підозрюваних затримали навесні 2025 року, четвертий уже був ув’язнений за скоєння іншого злочину.

За даними слідства, восени 2023 року група підпалила обʼєкт приватної компанії, яка займалася проєктами в оборонній сфері. Ще один підпал на початку 2024 року планувався на території об’єкта критичної інфраструктури, ціллю була вантажівка з українськими номерами.

Слідчі також встановили, що учасники групи вели розвідку за іншими потенційними цілями для диверсій, знімали ці обʼєкти та їх околиці, а фото- та відеоматеріали відправляли «організаторам у Росії».