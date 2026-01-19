Помер режисер Disney Роджер Аллерс, який працював над «Аладдіном» і «Русалонькою»

Кінорежисер студії Disney Роджер Аллерс, один з ключових авторів мультфільмів 1990-х років, помер у віці 76 років.

Про смерть Аллерса повідомив його колега з Disney Дейв Боссерт, передає The Guardian.

Роджер Аллерс зацікавився анімацією ще у п’ятирічному віці після перегляду «Пітера Пена». Кар’єру в Disney він почав у 1980-х роках, працюючи над розкадруванням фільму «Трон». Згодом долучився до створення мультфільмів «Олівер і компанія», «Русалонька» та «Рятувальники в Австралії».

Аллерс був провідним сценаристом «Красуні і Чудовиська» та працював над «Аладдіном». У 1994 році разом із Робом Мінкоффом він став співрежисером мультфільму «Король Лев», який став найуспішнішим анімаційним фільмом свого часу та досі залишається найкасовішим мультфільмом, намальованим вручну.

«Король Лев» отримав «Золотий глобус», а його бродвейська адаптація, над якою Аллерс працював разом зі сценаристкою Айрін Меччі, здобула премію «Тоні» і досі йде на сценах театрів у різних країнах.

Окрім цього, Аллерс працював над мультфільмами «Ліло і Стіч» та «Пригоди імператора», а також був співрежисером першого повнометражного фільму студії Sony Pictures Animation — «Сезон полювання».