ППО вночі збила 167 з 200 російських дронів. Що відомо про наслідки

У ніч проти неділі 18 січня Росія атакувала Україну понад 200 ударними дронами, ППО збила 167 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, військові зафіксували влучання 30 ударних БпЛА на 15 місцях, ще на двох — упали уламки.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, Росія вдарила по Холодногірському району міста. Голова ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що загинула 20-річна дівчина. У місті пошкоджені будинки, зайнялася пожежа на площі 150 м².

У Сумах, за даними ДСНС, росіяни завдали авіаційного удару по житловому сектору міста. Унаслідок удару травмовано три жінки та 7-річну дитину. Попередньо, пошкоджено 15 житлових будинків.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що на Дніпропетровщині Росія вдарила по Васильківській громаді. Постраждали 6 людей, пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, будівля пожежно-рятувального підрозділу, авто.

Крім того, унаслідок артобстрілу Нікополя знищено надвірну споруду, пошкоджено сім приватних будинків та два гаражі. Зачепило лінію електропередачі та газогін.

ДСНС також повідомила, що Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини.

Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджена виробнича будівля та легковий автомобіль.