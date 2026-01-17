Вночі росіяни запустили по Україні понад сотню дронів. Атакували енергетику

У ніч проти 17 січня росіяни запустили по Україні 115 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО знешкодила 96 дронів на півночі, півдні та сході країни. Ще 16 БпЛА влучили в 11 місцях, у двох — впали уламки.

На Одещині окупанти вдарили по обʼєктах енергетичної інфраструктури. ДСНС повідомляє, що виникла пожежа, пошкоджень зазнали також автівки та будівля навколо.

У Запоріжжі росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що на місці виникла пожежа.