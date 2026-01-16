Будинки з електричним опаленням не відключатимуть від світла під час планових вимкнень

Багатоквартирні будинки з електричним опаленням віднесли до критичної інфраструктури. На них не будуть поширюватися графіки відключень.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, відповідні рішення протокольно затвердили уряд і штаб.

«Зараз будуть внесені до відповідних переліків і найближчим часом ці будинки не будуть відключати, за винятком аварійних відключень, коли система відключає обʼєкти критичної інфраструктури», — пояснив він.

Яка ситуація з енергетикою в Україні

Росіяни регулярно атакують українські енергообʼєкти, остання така атака була в ніч проти 16 січня. Через удари на ранок були знеструмлені споживачі в Запорізькій та Харківській областях.

Найскладнішою залишається ситуація в Києві та області. Графіки погодинних відключень там тимчасово не діють.

В усіх областях України діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості. У кількох областях вимушено застосовують аварійні відключення через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання під час морозів.

У звʼязку з масованими атаками РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Влада розглядає варіант точково послаблювати комендантську годину в регіонах, де великі проблеми зі світлом.